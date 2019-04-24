Вторжение украинских политиков в жизнь Церкви является большой ошибкой.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью изданию «Православие.Ru».

«Ошибка политиков состоит в том, что, получив от Бога власть земную, они считают, что они получили и власть духовную. Они вторгаются в сферу духовной жизни народа, не понимая, что это такое, и с помощью политических принципов пытаются корректировать жизнь Церкви. Это все равно, что с помощью молотка и зубила ремонтировать космический корабль», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что после вмешательства политиков в церковные дела «проблемы не исчезают, а умножаются».

«Всем нам, кому Господь дает власть, надо открывать Святую Библию: там написано, какими должны быть руководители и что бывает тогда, когда мы совершаем беспредел», - посоветовал Предстоятель УПЦ представителям власти.

Он также пояснил, что человек при власти должен «действовать согласно Божественным законам».

«Всякая власть от Бога, но не всякий властелин слушает Бога, а часто не просто не слушает, но действует вопреки Его воле и Божественным законам», - отметил Митрополит Онуфрий.