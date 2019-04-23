Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в эфире Радио Свобода рассказал, хотел бы занять кресло генерального прокурора.

«Этот вопрос поднимался еще в 2016-м, после отставки генерального прокурора Шокина. Я говорил о том, что я хочу изменений в Генеральной прокуратуре, и я вижу, что уже существенно можно достичь результата, если руководитель будет желать этих изменений, будет желать, чтобы закон действительно был на первом месте, а не чьи-то указания, прихоти, просьбы. И я хотел бы этого достичь, в том числе в должности генерального прокурора, если бы мне доверили эту должность. Потому что изменения нужны», - сказал он.

На вопрос, какими были бы его действия в случае назначения, Горбатюк указал на необходимость, по его мнению, получить аналитику преступности и деятельности прокуроров по всей стране, а также усовершенствовать кадровый отбор.

«В том числе сокращение штатов и повышение уровня оплаты тех, кто занимается непосредственно работой – процессуальные руководители, следователи, потому что есть огромное количество прокуроров, которые не занимаются такой деятельностью и имеют такие же льготы и зарплату. И, соответственно, кадровые назначения тех людей, которые действительно могли реализовывать запланированное», - говорит глава Управления специальных расследований.

Впрочем, он добавил, что полномочия генерального прокурора в определенной степени ограничивает квалификационно-дисциплинарная комиссия.

«Огромное количество назначений отдано на откуп квалификационно-дисциплинарной комиссии, привлечение к ответственности исключительно через них, освобождение исключительно через них, потому генпрокурор даже если и захочет и будет иметь достаточные данные для того, чтобы говорить, что то или иное лицо не соответствует занимаемой должности, то он не сможет этого сделать без решения КДКП», - сказал Горбатюк.

Каденция генерального прокурора составляет шесть лет. Действующий председатель ГПУ Юрий Луценко занял эту должность в мае 2016 года.

Формально смена президента не является основанием для отставки генерального прокурора. Несмотря на это, 22 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, занимает первое место по количеству голосов, заявил, что «Луценко – это старая команда», и выразил намерение назначать «новых людей».