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В Украинской Православной Церкви хотели бы решать проблемы с нарушением прав верующих внутри государства, не обращаясь за защитой в международные организации.

Фото: Фейсбук

Об этом рассказал  «Журналу Московской Патриархии» глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор.

«В последние годы за рубежом мы вынуждены информировать о нарушениях прав и свобод человека в Украине. Для европейского законодательства соблюдение прав человека — это очень важный постулат, которого европейцы пыта¬ются придерживаться. Поэтому когда мы говорим о том, что права верующих граждан в Украине нарушаются, то европейское сообщество слышит нас», - отметил он.

По словам епископа Виктора, Представители Церкви доносят информацию о нарушении прав верующих «по всевозможным каналам», принимают участие в разных мероприятиях на европейских площадках, где говорят о тех правонарушениях, которые сегодня происходят в Украине.

«Конечно же, нам хочется, чтобы мы могли решить все наши проблемы внутри своей страны путем сотрудничества с государством, которое обязано обеспечить право на свободу вероисповедания каждого человека, каждого гражданина Украины. И тогда на международном уровне мы делились бы нашим историческим наследием и богатством, современными достижениями церковно-государственных отношений и реальной религиозной свободы в нашей стране», - рассказал владыка. 

Он также подчеркнул, что на сегодня «ситуация вынуждает» верующих УПЦ больше искать защиты и поддержки за пределами Украины. 

«Международная деятельность Украинской Православной Церкви не сразу видна, но она имеет накопительный эффект, потому что все наши обращения собираются в документальных базах ОБСЕ и СПЧ ООН», - пояснил епископ УПЦ. 
ForUm

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