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На руководство Украины оказывает влияние международная реакция на факты нарушений прав верующих Украинской Православной  Церкви. 

Фото: Фейсбук

Об этом рассказал  «Журналу Московской Патриархии» глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор.

Епископ пояснил, что еще с 2015 года верующие и официальные представители Украинской Православной Церкви, а также неправительственные правозащитные организации подают заявления в международные организации, такие как ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), СПЧ (Совет по правам человека) ООН, УВКПЧ (Управление Верховного комиссара по правам человека) ООН, Специальным тематическим докладчикам ООН, в комитеты и комиссии Совета Европы и Европарламента. 

«В результате информация о нарушениях прав верующих публикуется на сайтах ООН, включается в отчеты и документы УВКПЧ ООН, внесена в базу данных ОБСЕ. В октябре 2018 года по инициативе специального докладчика ООН по свободе религий и убеждений правительству Украины было направлено обращение с описанием нарушений прав верующих граждан и религиозных организаций Украинской Православной Церкви», - отметил епископ УПЦ.

По его словам, в этом документе были поставлены вопросы, касающиеся конкретных фактов нарушений прав человека в связи с захватами храмов, попытками срыва Всеукраинского крестного хода в 2016 году, нападениями радикальной группировки С14 на Десятинный монастырь и другими фактами. 

«Таким образом, на представителей государственной власти Украины уже оказывается давление со стороны международных структур по фактам нарушений прав верующих нашей Церкви. Несмотря на то, что ситуация остается тяжелой, мы можем констатировать, что международная правовая система признала факт существования нарушений прав верующих на Украине. Это, несомненно, имеет значение для дальнейших переговоров с государственной властью», - сказал епископ Виктор.
ForUm

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