Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который одержал победу на президентских выборах.

Об этом глава украинского правительства рассказал в эфире телеканала ICTV, сообщает «Новое Время».

«Я поблагодарил Петра Порошенко вчера, и, конечно, я имел телефонный разговор с новым президентом, избранным президентом Владимиром Зеленским», - отметил он, добавив, что поздравил Зеленского с победой.

Также Гройсман подчеркнул, что вызовы стоят достаточно серьезные и нужно все сделать для того, чтобы их преодолеть.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.