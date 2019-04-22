Олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернется в Украину, сообщает LB.ua.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», - сказал Коломойский, комментируя информацию о своём скором возвращении.

Ранее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы «мероприятия» заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в «Борисполь», чтобы «отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования».

Информация о прилете Коломойского не подтвердилась.