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Олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернется в Украину, сообщает LB.ua.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», - сказал Коломойский, комментируя информацию о своём скором возвращении.

Ранее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы «мероприятия» заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в «Борисполь», чтобы «отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования».

Информация о прилете Коломойского не подтвердилась.
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