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Сегодня, 22 апреля, Окружной административный суд города Киева запретил назначения по президентской квоте членов Высшего совета правосудия, сообщает пресс-служба суда.

В частности, судом было запрещено Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения членов Высшего совета правосудия принимать решения об определении кандидатов, рекомендуемых для осуществления Главой государства данного назначения. Кроме этого, суд запретил председателю комиссии Владимиру Буткевичу, или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение Президента список кандидатов для соответствующего назначения.

«Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска исходил из того, что непринятие таких мер обеспечения, с учетом заявленных истцом требований, может существенно усложнить и сделать невозможным исполнение решения суда, эффективную защиту и восстановление нарушенных прав и интересов истца, о защите которых он обратился. Судом учтено, что принятие указанных мер обеспечения иска приведет к исключительно сохранению существующего положения до рассмотрения данного дела по существу и проведения всех необходимых процедур до стадии, с которой станет невозможным восстановление прав истца в спорных правоотношениях в случае удовлетворения иска», – говорится в сообщении.

В то же время, судом открыто производство по данному административному иску. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам. Среди исковых требований указано - признать противоправным и отменить решение Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия об определении за лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом.
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