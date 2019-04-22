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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Это она написала на своей странице в Twitter, сообщает 112 Украина

Тереза Мэй отметила, что надеется на тесное взаимодействие и обещает дальше поддерживать суверенитет Украины. 

«Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины», - написала Тереза Мэй. 

Напомним, по результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.
ForUm

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