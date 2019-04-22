Совет Федерации — верхняя палата российского парламента — одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета.

За закон проголосовал 151 член Совфеда, против — четыре; еще один сенатор воздержался. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.