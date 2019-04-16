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Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, сообщает «Медуза».

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

Совет Федерации рассмотрит закон об изоляции Рунета 22 апреля, сообщил сенатор Андрей Клишас, участвовавший в разработке документа.
ForUm

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