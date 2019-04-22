Тайная перерегистрация общин Украинской Православной Церкви в новую Православную Церковь Украины является «неким шулерством».

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Такую мысль высказал управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью изданию Realist.online.

«Если создана новая церковная структура, то почему не строят для нее храмы? Почему власти и те, кому не нравится наша церковь, - говорит владыка Антоний, - не помогут финансированием созданной ими же религиозной структуре, а забирают храмы, построенные нашими общинами? Причем путем некого шулерства: тайная перерегистрация и неформальные указания для захватов наших храмов».

По мнению владыки Антония, силовые захваты храмов противоречат христианским ценностям.

«О чем будут молиться в захваченных наших храмах те, кто изгоняют и избивает людей? Как представители так называемой ПЦУ после всех совершенных беззаконий могут проповедовать любовь к ближним? Это — либо какое-то дичайшее духовное ослепление, либо банальное лицемерие. Пусть сторонники «ПЦУ» над этим задумаются», - сказал митрополит.

Он также напомнил, что в христианстве есть только один признак веры — любовь.

«Когда совершается насилие над ближним во имя Божье, то скажу словами св. Иоанна Богослова: «Если не любишь ближнего своего, которого видишь, как можешь любить Бога, Которого не видишь?». К сожалению, в истории не раз некое массовое безумие охватывало людей», - напомнил митрополит, отметив, что «сегодня, вследствие сильного воздействия средств массовой информации, довольно легко повергнуть людей в безумие».