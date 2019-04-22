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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Письмо размещено на сайте федерального правительства ФРГ, сообщает Укринформ.

«Уважаемый господин Зеленский, поздравляю Вас с избранием на должность Президента Украины... Желаю вам удачи и успехов в выполнении задач», - написала Меркель.

Она отметила, что со времени Революции Достоинства отношения между двумя странами значительно усиливались - как в политическом, так и экономическом, социальном и культурном измерениях.

«Стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта являются столь же важными для меня, как осуществление ключевых реформ судебной реформы, децентрализации и борьбы с коррупцией», - написала канцлер.

Она пообещала, что федеральное правительство будет продолжать активно поддерживать Украину в ее праве на суверенитет и территориальную целостность.

В конце Меркель отметила, что будет рада приветствовать Владимира Зеленского в ближайшее время в Берлине.

Напомним, по результатам обработки 99,03% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 73,22% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 24,46%.
ForUm

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