В Черновицкой епархии Украинской Православной Церкви состоялся крестный ход по трассе с высоким уровнем автомобильных аварий. К молитвенному шествию присоединилось около 300 человек.

Фото: УПЦ

19 апреля в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ состоялся крестный ход по автодороге, соединяющей села Недобоевцы и Магала, где за 40 дней произошло пять смертельных ДТП. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Предложение пройти крестным ходом по высокоаварийному отрезку дороги возникла на общей исповеди священства Хотинского благочиния.

Священники с прихожанами сел Недобоевцы, Клишкивци, Грозинцы и Бочковцы начали крестный ход с свершения водосвятного молебна и молитв о путешествующих в своих селах, после чего шли крестным ходом по центральной дороге из одного села в другое.

Далее из села Колинковцы в Магалу шел уже объединенный крестный ход священнослужителей, монахов обители святого равноапостольного князя Владимира и верующими Черновицко-Буковинской епархии.

К молитвенному шествию присоединилось около 300 человек.

В Черновицко-Буковинской епархии надеются, что Господь услышит молитвы верующих и будет оберегать водителей на опасном участке дороги.

По дороге, на некоторых местах аварий, родственники людей, погибших в автокатастрофах угостили участников крестного хода едой.