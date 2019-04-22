Каждый, кто следил за политикой в ​​2004 году, помнит историю с поздравлением от Владимира Путина. Российский президент позвонил Виктору Януковичу через сутки после выборов и поздравил его с победой, хотя впоследствии результаты голосования были отменены из-за массовых фальсификаций и суд назначил третий тур.

С тех пор в Украине распространено заблуждение, что победителя «не годится» поздравлять, пока не подсчитают голоса; что это считается «дурным тоном» в мире.

Победа Владимира Зеленского не просто разрушила этот миф, но и изрядно потопталась по нему.

Поздравления от лидеров западных государств пошли уже через два часа после закрытия участков, когда ЦИК подсчитал менее 2% голосов! На рубеже 5% Зеленскому позвонили президенты Польши и Франции, а в полночь был шокирован уже даже штаб победителя – туда лично позвонил президент США Дональд Трамп.

«Европейская правда» разобралась с причинами такого беспрецедентного уровня международного признания – и с тем, стал ли Зеленский своим для международного сообщества.

Цунами поздравлений

В воскресенье вечером будущий президент Владимир Зеленский, его «международная» группа и ближайшие советники в своем штабе на Парковой дороге ожидали встреч и поздравлений от мирового сообщества.

Его победа не стала сюрпризом – социологи не оставили других надежд. Было очевидно, что к лидеру гонки приедут дипломаты и западные политики из числа тех, кто как раз находился в Киеве в составе миссий по наблюдению за выборами. Именно поэтому у журналистов не вызывали удивления ни литовский депутат и один из ключевых лоббистов Украины Андрюс Кубилюс, появившийся на Парковой вскоре после объявления результатов экзит-полов, ни отдельные послы стран "семерки", которых также заметили в штабе, хотя они и не стали общаться с журналистами.

Но масштаб поздравлений, захлестнувших Зе-штаб, удивил, кажется, даже их самих.

«Дамбу прорвало» заявление посольства США в Украине. «Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского... Надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», – написали в дипмиссии, поблагодарив Порошенко за пять лет работы в должности.

Конечно, это не значит, что все ждали именно американского публичного признания, просто ведомство посла Мари Йованович оказалось одним из самых быстрых. Прямо перед появлением твитов посольства США состоялся первый телефонный разговор с зарубежным лидером – Зеленскому позвонил польский президент Анджей Дуда. «Я уверен, что этот выбор подтвердит устойчивость Украины на пути к евроатлантическому сообщества», – заявил Дуда.

Далее был звонок президента Франции Эммануэля Макрона (к слову, единственный, о котором сообщила Зе-команда!), письменные поздравления от Дональда Туска, Йенса Столтенберга, Джастина Трюдо, британского МИД, армянского лидера Никола Пашиняна и другие...

Дошло даже до... возмущений от журналистов из тех стран, которые еще не присоединились к поздравлениям!

«Макрон признал Зеленского, Трамп тоже, Пашинян затвитил поздравления на украинском, президент Дуда пригласил Зеленского в Польшу. А где федеральное правительство Германии? Или я что-то пропустила?» – задала риторический вопрос Алис Бота, редактор издания Zeit, пишущая об Украине.

Конечно, она не пропустила. Немецкое правительство оказалось консервативным, и это не удивительно. В конце концов, Ангела Меркель не скрывала своих теплых чувств к Петру Порошенко – он стал первым украинским президентом, который смог выстроить доверительные отношения с канцлером Германии (хотя посла Райхеля ночью все же видели в Зе-штабе). Но нет никаких сомнений, что и Берлин в ближайшее время, не дожидаясь решения ЦИК, признает победителя.

Лучше, чем у Порошенко – благодаря Порошенко

Но главной неожиданностью и победой ночи для Зе-команды стал звонок из Вашингтона.

Около полуночи – то есть всего через четыре часа после закрытия участков – победителю позвонил лично президент США Дональд Трамп.

Его поздравления в то время, когда не было посчитано и 10% голосов, означали не только полное, окончательное признание международной легитимности победы Зеленского. Звонок хозяина Белого дома означал также легитимизацию нового президента в качестве партнера для западных лидеров. И, что самое главное – он стал наглядным подтверждением заявлений многих европейских и американских политиков и экспертов о том, что поддержка Украины Западом сохранится несмотря на изменение имени президента.

Конечно, можно сказать, что причиной стал лишь огромный и вполне предсказуемый (по соцопросам и экзит-полам) разрыв между кандидатами. Но вспомним президентские выборы 2014 года, на которых все три экзит-пола показали победу Порошенко в первом туре и почти четырехкратный отрыв от ближайшей преследовательницы, Юлии Тимошенко (сейчас разрыв – почти в три раза). Стоит напомнить, что тогда в первую ночь почти не было поздравлений даже с победой в первом туре. Единственным зарубежным лидером, который сразу позвонил Порошенко, стал президент Польши Коморовский. А вот Белый дом поздравил победителя только твитом и только спустя сутки после выборов.

Поэтому причина – не в отрыве победителя. Главное изменение – в другом.

За свою международную легитимность Зеленский должен благодарить лично Порошенко.

Вчера вечером западные политики и лидеры мнений друг за другом репостили и ретвитили заявление Порошенко, прозвучавшее сразу после объявления результатов экзит-полов.

Речь идет о словах президента о том, что он не просто признал поражение, но и предложил новому президенту помощь. Этот шаг довольно привычный для государств Запада, хотя и там он не является правилом. Еще реже такое происходит после жестких и даже враждебных кампаний. А для государств постсоветского пространства такой мирный переход власти – невиданная редкость; в Украине же это происходит уже во второй раз!

«Украина снова доказала, что она мирная, свободная и демократическая. Надеюсь, Порошенко примет участие в инаугурации Зеленского. Это будет весомый жест», – написал известный аналитик и дипломат Андерс Аслунд. А спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поблагодарил Порошенко за готовность достойно отступить после поражения.

«Мы положительно оцениваем смелость Порошенко, который провел Украину через невероятно сложные времена, а также его приверженность демократическим институтам в Украине и готовность принять волю украинского народа», – написал он в ночь на понедельник.

Есть все основания утверждать, что именно этот шаг Порошенко стал решающим для такой быстрой реакции Запада на избрание нового президента. И будущему президенту, которому сейчас крайне не хватает международного опыта и понимания мировой политики, стоило бы оценить предложенную помощь и воспользоваться ею – конечно, если слова Порошенко о его готовности помогать окажутся искренними.

Чего ждет Запад?

Конечно же, не стоит считать западных партнеров наивными. Естественно, они прекрасно осознавали сложность выборов; понимали, что 73% граждан голосовали не так за лидера, как против его соперника.

Точно так же в западных столицах осознают риски, которые несет смена власти в Украине. Даже несмотря на то, что с западными политиками и журналистами Зеленский встречался несравненно чаще, чем с украинскими, он до сих пор остается для мира этакой terra incognita. Поэтому Запад может предполагать, прогнозировать его действия и политику на посту президента – но не может быть уверенным в правильности своих прогнозов.

Определенную ясность внесет определенность с кандидатурами тех, кто будет заниматься внешней политикой будущего президента. По информации «Европейской правды», в Зе-команде есть понимание, что это необходимо поручить не «новым политикам», а карьерным дипломатам. Именно этого ждут западные партнеры.

Сейчас в штабе Зеленского уже появились международники, которых так не хватало в начале кампании (и те имена, которые приходилось слышать, придают оптимизм). В то же время решение о вероятном распределении должностей еще не принято.

Но уже сейчас, до формирования полноценного «международного блока», у Зе-команды есть возможность услышать то, что высказывают международные партнеры и аналитики.

Главное очевидно: западный вектор Украины должен сохраниться.

«Мы верим, что изменения приведут к большей свободе, дальнейшим реформам и интеграции в евроатлантическую семью», – заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, который прокомментировал выборы в Украине едва ли не первым среди западных политиков. «Великобритания продолжит поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, реформы и изменения в сфере безопасности», – поддержал его британский коллега Джереми Хант.

Примечательно, что слухи о «пророссийскости» Зеленского, которые активно ходят в Украине, не стал упоминать ни один из западных политиков, да и в экспертном сообществе такие заявления после выборов не звучали – хотя, несомненно, партнеры слышали многочисленные заявления соратников Порошенко по этому поводу.

Вопреки этому, многие западные эксперты написали, что победа Зеленского, по их мнению, разрушает устои российской пропаганды.

Дело в том, что россияне давно продвигают на Западе тезис о неонацистской современной Украине. Победа русскоязычного политика с еврейскими корнями наглядно доказывает, что это и близко не правда. Ирония в том, что Украина на некоторое время станет единственным государством в мире, кроме Израиля, где еврейские корни будут иметь президент и премьер.

«И несмотря на это, Украина – это фашистская хунта?» – пошутил автор Politico Давид Патриаракос. «Причем этот вопрос вообще не поднимался (во время избирательной гонки). Поэтому российской антиукраинской пропаганде придется перепрограммировать свои месседжи», – добавил шведский экс-премьер и бывший глава МИД Карл Бильдт.

И, напоследок, о советах.

Пожалуй, больше всего Зе-команду порадует рекомендация от уже упомянутого шведско-американского эксперта с мировым именем Андерса Аслунда. Он отметил, что выборами президента Украина не должна ограничиваться. Народ высказался за недоверие власти, а следовательно, перезагрузка должна быть более полной.

«Украинская конституция в части распределения власти между президентом и парламентом довольно схожа с французской. Во Франции новоизбранный президент обычно распускает парламент и объявляет парламентские выборы. Украина должна сделать то же самое. 27 октября (как плановая дата) – это поздно», – заявил он.

Мало сомнений, что у Зеленского, на волне нынешнего успеха, думают подобным образом.