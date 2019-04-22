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21 апреля боевики дважды нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Екаериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения ВСУ дали адекватный ответ.

Также противник из стрелкового оружия совершил обстрел позиций ООС вблизи участка разведения сил и средств сторон недалеко от поселка городского типа Станица Луганская. Огонь не открывался.

По данным разведки, 21 апреля один оккупант уничтожен, еще трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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