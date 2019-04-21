также в разделеПроисшествия
На Волыни столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы 8
Три человека погибли в ДТП под Львовом 14
В Каменском подстрелили мужчину, полиция объявила план «Сирена» 26
Под Павлополем оккупанты применили 120-мм минометы 30
В центре Одессы эвакуируют торговый центр 27
На трассе Одесса-Киев в ДТП попали три фуры 51
ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции в Запорожской области 73
Боевики обстреляли подразделения ООС из минометов 49
Боевики обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 26
Нардепа Найема облили нечистотами в Одессе 37
Тернопольский «демон»-убийца нанес жертве более 50 ударов ножом 67
Боевики 10 обстреляли позиции ООС, ранен военный 31
За сутки боевики 17 раз обстреляли украинских военных, потерь нет 20
С начала года в Украине покончили с собой 14 осужденных 19
В Тернополе «демон» убил девушку 139
Студенты-иностранцы устроили стрельбу в Харькове 40
Из в/ч на Волыни сбежал срочник с оружием 29
Неизвестные напали на пункт весового контроля под Одессой, есть раненые 60

Сегодня в смт Меловое правоохранители во время патрулирования обнаружили у местного жителя гранаты, патроны и муляжи автомата и винтовки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

У мужчины изъяли 2 светошумовые гранаты, 284 патрона, муляжи автомата «Калашникова» и винтовки "М-16". Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Продолжаются первоочередные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги