Сегодня в смт Меловое правоохранители во время патрулирования обнаружили у местного жителя гранаты, патроны и муляжи автомата и винтовки. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

У мужчины изъяли 2 светошумовые гранаты, 284 патрона, муляжи автомата «Калашникова» и винтовки "М-16". Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Продолжаются первоочередные следственные действия.