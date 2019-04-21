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За полдня воскресенья военные не зафиксировали обстрелов со стороны сепаратистов, хотя «пасхальное» перемирие установлено не было.

С начала воскресенья, 21 апреля, по состоянию на полдень обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, соблюдая условия прекращения огня», - отметил он.

Он напомнил, что за минувшие сутки было зафиксировано 10 обстрелов, потерь среди военных не было.
ForUm

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