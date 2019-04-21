также в разделеРелигия
Конституционный суд открыл производство по делу о переименовании религиозных организаций 54
Церковь Молдовы «категорически осудила» вмешательство Константинополя в украинский церковный вопрос 14
21 апреля Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим 21
Игумен афонского монастыря выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ 30
Житомирская епархия УПЦ передала на благотворительность деньги, собранные от вечеров колядок 12
Предстоятели четырех Православных Церквей встретились на Кипре и призвали к защите храмов УПЦ от захватов 27
Мэр Днепра пригрозил архиерею ПЦУ судом за «поцелуй Иуды» 22
Студенты Волынской духовной семинарии УПЦ приняли участие в акции «ЕКОвесна – 2019» 14
Религиозные общины УПЦ массово обращаются в европейские международные организации 27
Новинский заявил, что все захватчики храмов должны быть привлечены к ответственности 41
На Волыни священники УПЦ отпели участника АТО 26
Почти 80 суток продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ в селе Васлововцы на Буковине 24
Митрополит Антоний - о выборах Президента: Если мы все помолимся, то сделаем правильный выбор 51
На Закарпатье активисты ПЦУ выселяют священника с тремя детьми из церковного дома 13
Зеленский в случае избрания президентом не намерен появляться на праздничных богослужениях под телекамеры 22
На Днепропетровщине священник-староста собирается запустить в селе эко-туристический маршрут и построить набережную 14
В ОБСЕ получили информацию о разжигании религиозной вражды на Буковине 8
В Винницкой области сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили церковь 21

В воскресенье, 21 апреля, в Неделю Входа Господня в Иерусалим, после Божественной литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в голосовании второго тура выборов Президента Украины. 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, блаженнейший владыка посетил избирательный участок в Печерском районе столицы (ул. Лаврская, 2) и проголосовал за одного из кандидатов на пост Президента Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги