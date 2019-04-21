В воскресенье, 21 апреля, в Неделю Входа Господня в Иерусалим, после Божественной литургии Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в голосовании второго тура выборов Президента Украины.
Фото: УПЦ
Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, блаженнейший владыка посетил избирательный участок в Печерском районе столицы (ул. Лаврская, 2) и проголосовал за одного из кандидатов на пост Президента Украины.
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