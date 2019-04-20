Пожар в 12-этажном жилом доме в Одессе на улице Черняховского ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Как сообщили спасатели, возгорание внешней обшивки дома с 2-го по 10-й этажи на площади 100 кв. метров было ликвидировано в 12 часов. В ходе спасательных работ из здания были эвакуированы 68 человек.

Отмечается, что пострадавших или погибших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, сегодня, 20 апреля, в Одессе произошел пожар в 12-этажном жилом доме. По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах здания и очень быстро распространился вверх.