В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Насрата Рахими, взрыв произошел рядом со зданием Министерства коммуникационных и информационных технологий.

По его словам, в нападении принимали участие 3 террористы-смертники. После взрыва также были слышны звуки выстрелов.

В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили территорию министерства. Информации о погибших или пострадавших в результате взрыва и стрельбы пока нет.