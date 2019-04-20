также в разделеМир
В Париже на акции «желтых жилетов» арестованы более 120 человек 9
В Болгарии разбился самолет: есть жертвы 19
Шесть кораблей НАТО зашли в порт Польши 50
«Желтым жилетам» в Париже запретили приближаться к Нотр-Дам 18
Запуск корабля Dragon компании SpaceX отложили до 30 апреля 34
Жертвами ДТП с автобусом в Казахстане стали более 10 человек 16
Business Insider назвал 13 шокирующих фактов об экономике России 38
Лукашенко объявил в Беларуси досрочные парламентские выборы 37
Во время протестов в Северной Ирландии застрелили журналистку 20
Доклад Мюллера за несколько часов стал бестселлером на Amazon 28
Во Франции заявили об угрозе обрушения частей Нотр-Дама 33
Минюст США опубликовал доклад Мюллера о Трампе и связях с РФ 43
Премьер Польши: покупка российского газа – это покупка оружия у РФ 40
На Мадейре автобус с туристами упал на дом, погибли 26 человек 74
Бывший президент Перу застрелился во время задержания 62
Польша нашла замену российской нефти 72
На восстановление Нотр-Дама уже собрали около $1 миллиарда 31
Нефтяники спасли пса в 220 километрах от берега в Южно-Китайском море 37

В субботу, 20 апреля, в центре Кабула (Афганистан) возле правительственного здания прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал 1TV.

Как сообщил представитель МВД Афганистана Насрата Рахими, взрыв произошел рядом со зданием Министерства коммуникационных и информационных технологий.

По его словам, в нападении принимали участие 3 террористы-смертники. После взрыва также были слышны звуки выстрелов.

В настоящее время на место происшествия прибыли правоохранители, которые оцепили территорию министерства. Информации о погибших или пострадавших в результате взрыва и стрельбы пока нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги