В отдельных областях Украины сегодня прогнозируются заморозки, температура воздуха ожидается 0-3°. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«По данным УкрГидрометцентра, 20 апреля в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)», - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, на остальной территории страны 21 апреля - на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-5°. Синоптики предупредили о I уровне опасности (желтый).
По Киеву ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-2° (I уровень опасности, желтый).
В Киевской области ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).
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