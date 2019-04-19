Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский говорит, что в случае избрания его главой государства будет сажать за решетку всех, кто нарушит закон, в том числе своего бизнес-партнера, олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил во время предвыборных дебатов на НСК «Олимпийский», отвечая на вопрос Президента Петра Порошенко, готов ли он способствовать привлечению к ответственности Коломойского за выведенные в оффшоры деньги из Приватбанка, сообщает Укринформ.

«Что касается господина Коломойского, то я скажу, что все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковськие, и если потом среди них будет Коломойский, все сядут за решетку. Но сядут не через две недели, а сядут тогда, когда нарушат закон», - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что идет в Президенты на один срок, и считает, что главой государства не может быть олигарх, а всего лишь человек из народа.

Дебаты на НСК «Олимпийский» не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.