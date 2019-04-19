В 2018 году в консульства стран Шенгена на территории Украины обращались за шенгенскими визам 191726 раз, что почти в четыре раза меньше, чем количество обращений в 2017 году (720 976).

Об этом сообщает ОО «Европа без барьеров» со ссылкой на опубликованную на сайте Еврокомиссии статистику.

Из-за стремительного падения спроса Украина в 2018 году опустилась на 16 место в мире по количеству поданных на визы аппликаций. В 2017 году мы были на 6 месте, в 2016 - на третьем с 1,4 млн заявок.

«Это нормальный тренд в условиях безвизового режима. Шенгенские визы большинству граждан Украины стали не нужны, поэтому наблюдаем резкое падение количества заявок. Однако здесь следует учитывать, что на территории Украины обращаются в консульство также и иностранцы, поэтому на самом деле граждан Украины, которые обращаются за шенгенскими визами, еще меньше», - прокомментировала статистику исполнительная директор ОО «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

Примечательно, что упала также доля мультивиз - из 182 400 выданных в Украине шенгенских виз только 25,5%, или 46 600 - многократные (в прошлом году - 59,7%). Несколько выросла по сравнению с прошлым годом доля отказов - до 4,7% с 3,7%.

«Можно предположить, что изменения в доле мультивиз связаны с изменениями в подходах стран Шенгена, ведь для многократного въезда граждане Украины теперь могут оформлять биометрические паспорта и не нуждаются в визах», - добавила Сушко.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года.