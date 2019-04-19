Житомирская епархия Украинской Православной Церкви передала средства от благотворительных вечеров нуждающимся семьям и школе.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба епархии, 16 апреля митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим посетил 25-й Житомирский лицей, где передал материальную помощь в виде ламината для замены пола в актовом зале, который был приобретен епархией за средства, собранные во время благотворительного вечера колядок.

Кроме того, материальную поддержку получили нуждающиеся семьи Житомирской епархии. Деньги переданы на приобретение детской мебели и оздоровление детей.