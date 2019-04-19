В четверг, 18 апреля, в Священной Архиепископии Кипра с целью обсуждения актуальных общецерковных вопросов собрались Предстоятели четырех древнейших Православных Церквей: Патриарх Александрийский Феодор II, Патриарх Антиохийский Иоанн X, Патриарх Иерусалимский Феофил III и Архиепископ Кипрский Хризостом II.

Фото: churchofcyprus.org.cy

Начав обсуждение церковных проблем современности и средств их решения с молитвы о мире во всем мире и благосостоянии святых Поместных Церквей, Предстоятели отдельно обсудили ситуацию с захватами храмов Украинской Православной Церкви, которые усилились в Украине после вмешательства Константинопольского Патриархата в украинские церковные дела. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи Патриархов, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Предстоятели призвали все стороны работать над «защитой верующих, а также священных храмов и монастырей от захватов и любых насильственных действий, откуда бы они ни происходили, и какие бы причины или мотивы их ни порождали».

В контексте этого Архиепископ Кипрский Хризостом напомнил о своей готовности взять на себя посредническую роль в решении «украинского вопроса», о чем сообщал ранее. Предстоятели Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей высказали свое согласие с такой инициативой Предстоятеля Кипрской Церкви, выразив мнение, что продолжение этой миссии архиепископа Кипра может послужить «на пользу и единство Православной Церкви».

Вместе с тем, Предстоятели древних Церквей совместно подчеркнули свою готовность к продолжению общения и сотрудничеству на благо Святой Церкви, и отметили, что в Православии «могут быть разные точки зрения», однако Церковь остается «единой под управлением Господа Иисуса Христа» и продолжает свою спасительную миссию в мире.