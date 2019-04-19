Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не допустит роспуска парламента.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Цензор.НЕТ.

«Знаете, я это — о роспуске — слышал от момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария», - сказал спикер.

Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев полномочий.

Парубий отметил, что «27 мая исполняется любая возможность – даже теоретическая – распустить парламент».

«Я убежден, что нет ни оснований, ни времени, чтобы те основания искать. Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, будут концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича — Лукаш и Портнов. Но парламент — высший законодательный орган государства, который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией. Нет никаких оснований — ни политических, ни юридических — для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной Рады Украины. И пусть они свои конспирологические бредни и комбинации оставят для своего штаба», - заявил председатель ВР.

Напомним, кандидат на пост президента Владимир Зеленский в интервью интернет- РБК-Украина допустил возможность роспуска Верховной Рады VIII созыва.