также в разделеПолитика
Порошенко поздравил иудеев Украины с Песахом 10
Президент хочет открыть дело за неправосудное решение по Приватбанку 25
Доклад Мюллера: РФ планировала создание на Донбассе «республики» во главе с Януковичем 85
Порошенко созвал СНБО из-за Приватбанка 58
Сюмар: Самые маразматические правки к закону о квотах вносил «Квартал 95» 47
Порошенко обратился к украинцам: Знаю, как трудно простить мои ошибки 118
Польский депутат: Орбан предлагал Варшаве поделить Украину 53
Порошенко: Авантюра с Приватбанком грозит дефолтом 46
Зеленский: Бандера герой для части украинцев 58
Гройсман: Кабмин работает в обычном режиме 23
Журналист: Один из одиозных нардепов БПП договаривается с Коломойским 188
Зеленский отказался говорить о своих религиозных убеждениях 58
Уже 186 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше 34
Порошенко заявил, что аудит «Укроборонпрома» уже запущен 24
Крючков рассказал о контактах с Кононенко 200
В Кремле прокомментировали заявление Порошенко о встрече в Нормандии 269
Порошенко: Я никого не призываю быть «порохоботом» 56
Порошенко назвал дату возможной встречи с Путиным 1253

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не допустит роспуска парламента.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию Цензор.НЕТ.

«Знаете, я это — о роспуске — слышал от момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно 3 года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария», - сказал спикер.

Согласно статье 90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев полномочий.

Парубий отметил, что «27 мая исполняется любая возможность – даже теоретическая – распустить парламент».

«Я убежден, что нет ни оснований, ни времени, чтобы те основания искать. Конечно, возможно искать какие-то зацепки. И это, скорее всего, будут концепции, которые пытаются развить и воплотить верные юристы Януковича — Лукаш и Портнов. Но парламент — высший законодательный орган государства, который, правда, уже давно и упорно пытаются демонизировать. И когда сегодня кто-то хочет нанести удар по парламенту, я говорю очень просто: не позволю! Не позволю манипулировать ни законами, ни Конституцией. Нет никаких оснований — ни политических, ни юридических — для того, чтобы ставить вопрос о роспуске Верховной Рады Украины. И пусть они свои конспирологические бредни и комбинации оставят для своего штаба», - заявил председатель ВР.

Напомним, кандидат на пост президента Владимир Зеленский в интервью интернет- РБК-Украина допустил возможность роспуска Верховной Рады VIII созыва.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1599 грн.
115
Теги