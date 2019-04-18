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Возвращение Приватбанка бывшим владельцам из-за отмены национализации невозможно, заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Она отметила, что единственной альтернативой национализации Приватбанка была его ликвидация, что для НБУ было неприемлемым и невозможным в силу значимости банка в финансовой системе Украины, передает 112 Украина.

«Возвращение банка бывшим владельцам из-за отмены национализации невозможно. Банк был определен неплатежеспособным вследствие чрезвычайно масштабных мошеннических схем на сумму чуть более 5,5 млрд долларов. Возвращение этих средств государству и привлечение виновных к ответственности является обязательством банка и одним из условий меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ», - заявила Рожкова.

По словам замглавы НБУ, на сегодняшний день единственным акционером Приватбанка является народ Украины.

«Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также при поддержке международного сообщества и гражданского общества Украины», - добавила Рона.

Напомним, 18 апреля суд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.  

В суде заявили, что Нацибанк не предоставил доказательств неплатежеспособности Приватбанка.

В Министерстве финансов готовятся обжаловать решение суда.
ForUm

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