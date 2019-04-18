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Генеральная прокуратура Украины заочно сообщила о подозрении «руководителю разведывательного подразделения армейского корпуса народной милиции «ЛНР» в обстрелах города Попасная, в результате чего погибли 20 человек.  Об этом сообщае пресс-служба надзорного ведомства.

«Управление по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения ВС РФ, а также подконтрольными им представителями террористической организации «ЛНР» законов и обычаев войны, заочно объявило подозрение гражданину Украины, уроженцу Луганской области, который выполнял функции руководителя разведывательного подразделения управления артиллерии в составе так называемого «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова» 2-го армейского корпуса «народной милиции», входящий в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации «ЛНР», - говорится в сообщении.

В частности боевику инкриминируется совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицом по предварительному сговору с руководителями «ЛНР», представителями власти и ВС России в январе-августе в 2015 году было организовано предоставление координат и указаний членам незаконного вооруженного формирования для проведения артиллерийских обстрелов по территории Попасной и Попаснянского района Луганской области с применением тяжелого артиллерийского вооружения и боеприпасов, что привело к гибели людей, повреждению и  разрушению жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры.

В результате указанных преступных действий погибло 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 человек, повреждено и разрушено 62 жилых дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За совершение указанных преступлений предусмотрен максимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы.
ForUm

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