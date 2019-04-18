также в разделеРелигия
На Днепропетровщине священник-староста собирается запустить в селе эко-туристический маршрут и построить набережную 5
В Винницкой области сторонники ПЦУ срезали замки на храме УПЦ и захватили церковь 11
Запорожский митрополит УПЦ призвал украинцев не продавать свой голос «за несколько серебряников» 12
В Теlegram создан новый канал православных блогеров 6
В новой украинской Церкви заявили, что оба названия - УПЦ и ПЦУ - являются правильными 19
В Полесском на Ровенщине захватили храм УПЦ – настоятеля церкви доставили в больницу 31
Винницкий архиепископ УПЦ рассказал, как определить степень любви к Богу и научиться любить своих врагов 9
Украинским священникам разрешают служить в Кувуклии, только если они из УПЦ 27
В Киево-Печерской лавре установили скульптуру в честь погибших украинских воинов 10
В РПЦ увидели справедливость в решении суда о незаконности переименования УПЦ 30
В УПЦ призывают полицию и чиновников не допустить провокаций в селе Казак на Ровенщине 20
Полтавская духовная семинария откроет летнюю иконописную школу 17
Анна Герман: Порошенко хотел использовать Бога для выборов, и Бог ему показал, какой может быть конец 19
Митрополит Антоний рассказал, нужно ли прощать себя за ошибки 26
Сведения о нарушении прав верующих УПЦ в селе Серхов на Волыни внесены в ЕРДР по решению суда 20
В УПЦ сообщили, что в Черновицкой епархии ни одна из религиозных общин не ликвидировалась 20
В Днепре проведут фестиваль духовных песнопений под открытым небом 20
В РПЦ увидели в парижской трагедии печальные знаки времени и символ объединения христиан 19

Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви сообщила в мониторинговую миссию ОБСЕ о деятельности руководства Черновицкой облгосадминистрации по насильственному переподчинению религиозных общин ПЦУ. 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, епархия уведомила международных наблюдателей в Черновицкой области о распоряжениях и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаила Павлюка, которыми он зарегистрировал уставы приходов УПЦ «в новой редакции» с целью смены конфессии помимо их воли, в нарушение прав верующих.

Священнослужители УПЦ рассказали, что распоряжение ОГА №312-р спровоцировало религиозный конфликт у храма в честь святителя Николая и разожгло противостояние между жителями села Добриновцы Заставновского района Черновицкой области.

Также ОБСЕ сообщили, что решение готовилось без согласия настоятеля (лица, имеющего право совершать юридические действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры), и религиозной общины. Распоряжение было издано в нарушение решений собрания религиозной общины, 10 марта решила остаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В епархии убеждены, что действия и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаила Павлюка разжигают религиозную вражду на Буковине.

Как сообщалось, 15 апреля состоялась встреча клириков Черновицко-Буковинской епархии УПЦ с председателем Черновицкой ОГА относительно подписанного им распоряжения №312-р от 29 марта о регистрации «новой редакции» устава религиозной общины в селе Добриновцы. Во время беседы с представителями Черновицко-Буковинской епархии Михаил Павлюк отметил, что «готов услышать каждого буковинца, и в своей деятельности руководствуется законами Украины».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1575 грн.
6
Теги