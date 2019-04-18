Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви сообщила в мониторинговую миссию ОБСЕ о деятельности руководства Черновицкой облгосадминистрации по насильственному переподчинению религиозных общин ПЦУ.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, епархия уведомила международных наблюдателей в Черновицкой области о распоряжениях и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаила Павлюка, которыми он зарегистрировал уставы приходов УПЦ «в новой редакции» с целью смены конфессии помимо их воли, в нарушение прав верующих.

Священнослужители УПЦ рассказали, что распоряжение ОГА №312-р спровоцировало религиозный конфликт у храма в честь святителя Николая и разожгло противостояние между жителями села Добриновцы Заставновского района Черновицкой области.

Также ОБСЕ сообщили, что решение готовилось без согласия настоятеля (лица, имеющего право совершать юридические действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры), и религиозной общины. Распоряжение было издано в нарушение решений собрания религиозной общины, 10 марта решила остаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В епархии убеждены, что действия и.о. председателя Черновицкой ОГА Михаила Павлюка разжигают религиозную вражду на Буковине.

Как сообщалось, 15 апреля состоялась встреча клириков Черновицко-Буковинской епархии УПЦ с председателем Черновицкой ОГА относительно подписанного им распоряжения №312-р от 29 марта о регистрации «новой редакции» устава религиозной общины в селе Добриновцы. Во время беседы с представителями Черновицко-Буковинской епархии Михаил Павлюк отметил, что «готов услышать каждого буковинца, и в своей деятельности руководствуется законами Украины».