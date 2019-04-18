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В Теlegram создан новый канал православных блогеров.

Фото: sovet.ua

Его создатели – 12 блогеров Украинской Православной Церкви – будут освещать в интернете новости и события, связанные с Церковью и религией. Об этом сообщил в фейсбук протоиерей Запорожской епархии УПЦ Александр Овчаренко.

«12 православных блогеров - священники и миряне - соборно, откровенно, неформально, неравнодушно, будут освещать в интернете церковные темы и около. О различных мероприятиях и событиях. Как церковного так и политического характера. Все что "зацепило". Новости, аналитика, личные мнения, инсайд, анонсы, интересная инфа», - написал священник.

Создатели канала надеются, что он поможет верующим «генерировать смыслы», а также  «сориентироваться и развить критическое мышление среди потока информации». 
ForUm

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