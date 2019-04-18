В четверг, 18 апреля, в центральной и восточной частях Украины ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, а в высокогорье - значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

«18 апреля ночью в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый), в восточной части, в Черниговской и Сумской сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). В связи с осадками 17-18 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - отмечается в сообщении.

Завтра, 18 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков, только ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°; в восточной части, в Черниговской и Сумской ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла.

В Киеве завтра облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°. По области - облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.

19-20 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, только 19 апреля в большинстве северных и Винницкой областях, 20 апреля в западных областях и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с, 20 апреля в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (19 апреля кроме Одесской, Николаевской и западных областей), в восточных, Сумской, 19 апреля и в Запорожской, 20 апреля и в Черниговской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве и области 19-20 апреля переменная облачность, без осадков, только днем 19 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 10-15° тепла.

21-22 апреля в Украине без осадков, только в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-5°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве и области 21-22 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.