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В Киево-Печерской лавре установили скульптуру «Снятие Господа с креста» в память о воинах, погибших во всех войнах и противостояниях.

Фото: youtube.com

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий освятил скульптуру «Снятие Господа с креста», которую установили на входе в Свято-Успенский собор Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает телеканал «Интер».

 

Скульптуру «Снятие господа с Креста» прихожане обители ждали больше, чем полтора года.

Установленную рядом с одноименной иконой скульптуру освятил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины и пояснил: она должна напоминать о том, что мы должны жили друг с другом в любви и в мире.

«Образ, который напоминает нам о том, что Христос страдал за наши грехи и что Он хочет, чтобы мы жили друг с другом в любви, мире и согласии. Этот образ поставлен в честь всех погибших воинов, которые погибли в наше временя в зоне АТО, в других местах, во время Революции достоинства и погибшей в Киеве Сотни, в честь их всех поставлен этот образ, чтоб он напоминал о том, что мы должны молится за тех, кто исполняет свой долг перед Отечеством, перед Богом. Они положили нас свои души», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Верующие, которые пришли поклониться скульптуре, приветствуют ее установку.

«Для меня это важно, потому что у меня погиб кум на войне. 44-летний Владимир. Это важно, чтоб наши дети о ней не забывали. Есть очень много той информации, которая ее нужна, а та, которая нужна - ее нет. А вот здесь будет напоминание - слово Господа нашего, что война не прекращается. Будем надеяться, что в нашей стране она прекратится в ближайшее время», – говорит Ирина, прихожанка УПЦ.

Установить скульптуру предложил настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, который увидел подобный барельеф увидел в храме Марселя. Работу над скульптурой он контролировал с момента выбора мрамора до последних деталей образа.

«Я хотел своим соотечественникам, верующим воинам всей вселенной посвятить его, чтоб Господь простил им всякий грех вольный и невольный. Поэтому я не считаю, что я что-то сделал, но еще раз благодарю тех людей, которые были моими, я не скажу, что помощниками: я говорил, а они все это сделали. Я всегда хотел что-то сделать в благодарность от себя и братии. Те, кто положил жизни за нашу веру, за наше земное Отечество за наш народ, мы не можем судить никого, как верующих, так и неверующих, они сегодня все предстали перед Богом», – отметил владыка Павел.

Он призвал всех украинцев прийти к скульптуре и иконе «Снятие Господа с креста» и помолиться за своих родных и близких.
ForUm

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