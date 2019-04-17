Сегодня, 17 апреля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты поддержали проект решения «Об объявлении ландшафтным заказником местного значения «Труханов остров», сообщает пресс-служба Киевсовета.

Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостний ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство» и КП «Плесо».

«Территория будущего ландшафтного заказника - 14 озер, лиственный лес, редкие виды растений и животных. Очень важно уберечь эту территорию от недобросовестных застройщиков. А предоставление статуса природно-заповедного фонда Труханову острову как раз сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации», - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.

Необходимость создания ландшафтного заказника депутаты горсовета также аргументируют тем, что на этой территории находятся виды растений и животных, внесенные в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред в Европе и Красную книгу Украины.

«Проект решения направлен на сохранение ценных природных комплексов и представителей островной флоры и фауны столицы. Также объявление Труханова острова ландшафтным заказником местного значения будет способствовать оздоровлению окружающей среды», - отметила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.