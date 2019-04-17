Сегодня, 17 апреля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты поддержали проект решения «Об объявлении ландшафтным заказником местного значения «Труханов остров», сообщает пресс-служба Киевсовета.
Предложенный проект решения предусматривает объявление территории острова Труханов и острова Межмостний ориентировочной площадью 27,44 га ландшафтным заказником местного значения. Землепользователями этой территории является КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство» и КП «Плесо».
«Территория будущего ландшафтного заказника - 14 озер, лиственный лес, редкие виды растений и животных. Очень важно уберечь эту территорию от недобросовестных застройщиков. А предоставление статуса природно-заповедного фонда Труханову острову как раз сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации», - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.
Необходимость создания ландшафтного заказника депутаты горсовета также аргументируют тем, что на этой территории находятся виды растений и животных, внесенные в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред в Европе и Красную книгу Украины.
«Проект решения направлен на сохранение ценных природных комплексов и представителей островной флоры и фауны столицы. Также объявление Труханова острова ландшафтным заказником местного значения будет способствовать оздоровлению окружающей среды», - отметила соавтор проекта решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.
Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
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