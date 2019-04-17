Иконописная школа имени преподобного Порфирия Кавсокаливита Полтавской миссионерской духовной семинарии с 15 по 28 июня организует летнюю школу по основам иконописи.

Фото: УПЦ

Участники курса смогут ознакомиться с сакральным христианским искусством, получить новые навыки иконописи, приблизиться к древней иконе и провести время в творческой атмосфере. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской духовной семинарии.

В течение двух недель под ежедневным руководством преподавателей иконописной школы имени преподобного Порфирия Кавсокаливита ПМДС участники курса ознакомятся с технологией написания иконного образа, приобретут навыки работы с яичной темперной краской, материалами, необходимыми для работы, прослушают лекции по иконоведению и истории церковного искусства, посетят тематические вечера с просмотром кинофильмов, познакомятся с историей города и смогут пообщаться на волнующие темы с преподавателями в священном сане.

Абитуриенты должны предоставить несколько художественных работ, выполненных в любой технике (акварель, гуашь, масло, карандаш, тушь и т.д.).

Возраст участников - от 16 лет. Количество мест ограничено.