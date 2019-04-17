На пункте весового контроля на посту «Дачное» в Беляевском районе на трассе Киев-Одесса группа вооруженных лиц напала на представителей организации.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, ЧП произошло 16 апреля, около 22:30.

«В полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, которые находились на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей», - говорится в сообщении.

В результате происшествия трое мужчин получили повреждения и были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия со свидетелями, потерпевшими и свидетелями уголовного преступления, а также принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей.