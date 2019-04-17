По итогам первого тура выборов стало совершенно очевидным неприятие народом предательства президентом общенациональных интересов, когда с его молчаливого согласия происходит попрание конституционных прав граждан и намеренное разделение украинской нации, в частности, по языковому принципу в нарушение статьи 10 Конституции Украины, которой гарантируется наряду с функционированием государственного языка также «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств». Об этом идет речь в статье народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Василия Нимченко.

«Решающим для народа фактором накануне выборов стало намеренное, целенаправленное искоренение властью языков национальных меньшинств, в частности русского, путем принятия и реализации языкового законопроекта. Его принятие неизбежно приведет к расколу украинской нации, представители которой общаются не только на украинском языке, но и на крымско-татарском, русском, венгерском, польском и т. д. Инициаторы закона о языке сделали президента соучастником противоправных антиконституционных действий, которые ведут к национальной розни», ‒ подчеркнул парламентарий.

По мнению оппозиционного политика, также фатальной для Петра Порошенко стала его политика, направленная против основы основ украинского народа ‒ веры православных христиан восточного обряда. Вся вертикаль власти именно с подачи президента пыталась «набрать баллы», рассказывая о необходимости такого шага, как «получение томоса». А по сути, это была попытка разделить граждан многонационального государства по идеологическому, религиозному и этническому признакам. Но Порошенко не учел, что вера не имеет национальности, а посему томос оказался интересен лишь нескольким десяткам лиц «в первом ряду», да и то досидят эти лица только до конца антракта, до начала второго акта.

«Молчаливое потворствование национал-радикальным организациям, оправдывание их идеологии, безнаказанность их проповедников, позволяющих себе из президиума ВР оскорблять миллионы верующих, называя каноническую православную церковь «сектой», а священнослужителей преступниками, ‒ все это только снизило рейтинг нынешнего президента, навязывающего обществу «правильную» украинскую веру», – отметил Нимченко.

Деятельность президента на мировой арене стала как минимум популистской. Милитаристская риторика Порошенко не объясняет и не оправдывает снижение уровня жизни в Украине. Это лишь попытка «заговорить» имеющиеся проблемы, на самом деле возникшие из-за ненасытности постмайданной власти, убежден парламентарий.

«Внешняя политика, проводимая последние 5 лет, ‒ не более чем дипломатический перформанс президента, за которым не скроешь ни популизм нынешней власти, ни недружественное отношение к странам-соседям, причем даже с западных границ. Так что вектор у еврореформаторов получился один ‒ вертикальный, бьющий по украинцам и ничего общего с развитием не имеющий. И результаты голосования в первом туре президентских выборов ‒ не что иное, как оценка гражданами не только "достижений" власти и своего уровня жизни за последние 5 лет, но и своих потенциальных перспектив на ближайшие 5 лет», – подчеркнул политик.

«По результатам выборов можно говорить об оценке деятельности президента Порошенко, ведь его главный оппонент – не кандидат Зеленский, а народ Украины, который, имея альтернативу, проголосовал за нее! Наличие альтернативы на данном этапе развития нашей страны свидетельствует о том, что украинскому народу небезразлично, каким будет его будущее. Выборы показали: избиратель, имеющий право управления государственными делами, предопределил даже не судьбу действующего президента, а стратегию, дорожную карту, следовать которой государство не должно», – подытожил Василий Нимченко.