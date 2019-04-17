Праздник Целования, известный лишь в Иерусалиме и посвященный встрече Богородицы с праведной Елисаветой после Благовещения, отметили 13 апреля в Горненском женском монастыре.

Фото: rusdm.ru.

Накануне, 12 апреля, священнослужители Русской духовной миссии в Иерусалиме и верующие совершили особый чин — из Свято-Троицкого собора Иерусалима в Горненский женский монастырь в Эйн-Кареме, где и произошла памятная встреча, был перенесён образ Благовещения, сообщает «Фома в Украине».



Перед началом перенесения иконы в Троицком соборе был совершен молебен, который возглавил митрополит Еленопольский Иоаким (Иерусалимский Патриархат).



После богослужения торжественная процессия сестер и духовенства направилась в Горненскую обитель.

У источника Божией Матери в Эйн-Кареме, где по преданию и состоялась историческая встреча, икону встречали остальные сестры монастыря. Оттуда Крестный ход с пением тропаря праздника проследовал к Казанскому храму Горненской обители.



После перенесения и встречи образа в Горненской обители началось праздничное всенощное бдение с чтением Акафиста Божией Матери. В сам день памяти Целования, 13 апреля, образ перенесли в монастырский собор в честь всех святых, в земле Русской просиявших, где была совершена Божественная литургия.

В соборе икону установили на особом месте, а рядом поставили игуменский жезл — пока образ находится в монастыре, Сама Пречистая является здесь Игуменией, и все подходят под благословение не к наместнице монастыря, а к Ней. Пробудет икона Благовещения в Горненской обители три месяца — до Рождества святого Иоанна Предтечи. В праздник её перенесут обратно в Свято-Троицкий собор в Иерусалиме.



Праздник Целования (взаимного приветствия Богородицы и святой Елисаветы) был установлен в 1883 г. начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным), который сам составил чин праздника и добился утверждения последнего Святейшим Синодом.