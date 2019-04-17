16 апреля боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибров 120 и 82 мм. Также враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты семь раз обстреляли позиции ВСУ: из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - дважды в районе населенного пункта Гнутово;

из минометов калибра 120 мм – у села Талаковка; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка; из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Широкино; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Лебединское; из стрелкового оружия – у Новотрорицкого.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный; из стрелкового оружия – вблизи села Зайцево.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

По данным разведки, 16 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.