Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил соболезнования по поводу пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Фото: УПЦ

Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем письме к Послу Французской Республики в Украине госпоже Изабель Дюмон выразил сожаление по поводу большой трагедии. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С грустью получил известие о пожаре в одном из самых известных христианских соборов мира - Соборе Парижской Богоматери. <...> Прошу принять наши соболезнования, а также искренние пожелания, чтобы Ваша страна не только отстроила и обновила этот величественный собор, но продолжала обновляться духовно», - сказано в тексте сообщения.

«Этот Собор на протяжении многих веков был свидетельством христианской веры, видимым воплощением той духовной силы, которая создала европейскую цивилизацию», - говорится в письме.

Предстоятель УПЦ верит в то, что эта трагедия и тяжелое испытание еще больше сплотит верующих граждан Франции и все французское общество.

Как сообщалось, трагедия во Франции произошла вечером 15 апреля. Собор, в котором проводились ремонтные работы, охватил масштабный пожар. Пламя из середины прорвалось сквозь крышу и охватило шпиль, который упал и обрушил крышу. Экстренные службы в течение девяти часов боролись с огнем. Ряд священных реликвий, включая Терновый венец, удалось спасти. Для масштабной реставрации Собора во Франции объявили общенациональный сбор средств.