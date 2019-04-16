также в разделеОбщество
16 апреля. Картина дня 30
Украинцев призывают не нести пластиковые цветы на кладбище 40
Из Украины выдворили россиянку, приехавшую «отдыхать» в Чернобыль 32
Штабы кандидатов арендовали «Олимпийский» на 15 часов 36
В Украине сохранится дождливая погода 26
СБУ разоблачила масштабную схему подделки украинских документов 61
«1+1» подала в суд на Порошенко 2278
Высший совет правосудия сменил председателя 18
На Донетчине командир обложил военных «данью» 45
СБУ задержала на Донетчине антиукраинского агитатора 25
Украина обратится в Международный трибунал для освобождения моряков 22
Супрун хочет, чтобы спецбольницы стали доступны всем украинцам 42
В суде объяснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу 227
Джемилев о реакции Зекоманды: Это не ответ Зеленского 89
Березовец удалил скандальный пост о пожаре в Нотр-Даме и вспомнил Зеленского 81
Австрийский журналист Вершютц прибыл в Украину 23
Названо имя криминального авторитета, которого хотели убить на Киевщине 121
Горбатюк: Порошенко создавал проблемы для расследования дел Майдана 352

Сегодня в полицию поступило сообщение, что под внедорожником монаха Свято-Ильинского мужского монастыря найден подозрительный предмет, сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«На место прибыли инженеры взрыво-технической службы, провели обследование, подозрительный предмет оказался GPS-трекером, с помощью которого велось вероятное слежения то ли за монахом, то ли его машиной», - написал он в Facebook.

«С какой целью, кто и зачем, будут пытаться выяснить правоохранители, но в этой истории прекрасно все. Вопрос о патриархате, скромность слуги божьего и отказ от светских проявлений жизни – это за кадром. Забавно будет услышать версии, якобы это преступные проявления конкурентов, или это связано с профессиональной деятельностью. Хотя справедливости ради, возможно, это обычные воры покусились на роскошное авто с целью его угона?» - добавил Форостяк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4499 грн.
58
Теги