Священники Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви встретились с главой Черновицкой ОГА Михаилом Павлюком в связи с его незаконным распоряжением о перерегистрации прихода УПЦ в ПЦУ.

Фото: УПЦ

На встрече, которая состоялась в понедельник, 15 апреля, клирики Черновицко-Буковинской епархии УПЦ обсудили с главой Черновицкой ОГА подписанное им распоряжение №312-р от 29 марта о регистрации новой редакции устава религиозной общины в селе Добрыновцы Заставновского района Черновицкой области, в результате чего община УПЦ была переоформлена как община ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

В результате длительных переговоров, Михаил Павлюк пообещал представителям УПЦ в течение двух дней изучить законность документов, на основании которых было подписано распоряжение №312-р, а также предоставить документы, в связи с которыми отдел по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии управления культуры Черновицкой ОГА принял решение о регистрации новой редакции устава общины УПЦ в Добрыновцах. Адвокатский запрос от Черновицко-Буковинской епархии по этому поводу был отправлен еще на прошлой неделе.

Также глава Черновицкой ОГА уверил священнослужителей, что приложит максимум усилий, чтобы предупредить рейдерский захват прихода в честь святителя Николая в Добрыновцах.

В ходе встречи стороны обсудили вмешательство местных чиновников в церковные дела и затронули проблемы, с которыми приходы УПЦ сталкиваются в селах Товтры, Черновка, Рынгач, Старая Жадова, Задубровка и др. – в этих населенных пунктах, как отметитили в епархии, «постоянно царит напряженная атмосфера, сформированная сторонниками ПЦУ».

«Во время разговора с представителями Черновицко-Буковинской епархии Михаил Викторович Павлюк отметил, что он готов услышать каждого буковинца и в своей деятельности руководствуется законами Украины», – говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

В свою очередь консистория Черновицко-Буковинской епархии направила в Черновицкую ОГА информационное письмо-сообщение, в котором официально уведомляет и.о. главы Черновицкой ОГА М. Павлюка о том, что «ни одна из религиозных общин Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви в Черновицкой области не ликвидировалась. Все они являются действующими и продолжают действовать согласно юридическим документам, выданным законным способом, и не имеют намерения переходить в подчинение другой конфессии, церкви и т.п.».

Также Павлюку передали заявление настоятеля прихода УПЦ села Добрыновцы протоиерея Михаила Музыки, в котором он просит отменить предыдущее распоряжение о внесении изменений и регистрацию в новой редакции устава религиозной общины УПЦ в честь Святителя Николая села Добрыновцы, Заставнивского района Черновицкой области.