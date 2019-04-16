также в разделеЭкономика
«Укрнафта» отсудила у РФ компенсацию за имущество в Крыму 212
Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка 16
В «Нафтогазе» заявили, что не смогут снизить цены на газ для населения 41
Кабмин аккумулирует на восстановление дорог 55 миллиардов 16
Mastercard в пять раз увеличил лимит бесконтактной оплаты 18
До конца года Украине предстоит вылатить $3 миллиарда внешнего долга 75
S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины 22
S&P прогнозирует ослабление гривни 48
Президент подписал Кодекс о банкротстве 47
Дании подали третью заявку относительно «Северного потока-2» 42
Фирмы группы «Приват» натендерили на топливе 8 миллиардов 66
АМКУ выяснит, почему Фирташ и Бойко приписывали лишние кубометры газа в платежки украинцев 97
Зубко: Доходы местных бюджетов выросли до 60,4 миллиардов гривен 28
НБУ выявил нелегальные пункты обмена валюты 29
Пасхальная корзина в этом году будет стоить 532 гривни 57
Украина начала экспорт газа в Венгрию 50
Облгазы продолжают начислять украинцам лишние объемы газа 69
В Украине в 8 раз вырос объем перевозок по Днепру 38

За последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что причина – ремонт трубопровода «Ямал-Европа». «За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб», – подчеркнули в НАК.

«Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую ​​гибкость и запас мощности, еще и по также выгодной цене. Это еще раз доказывает: строительство «Газпромом» обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2699 грн.
19
Теги