За последнюю неделю «Газпром» резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Отмечается, что причина – ремонт трубопровода «Ямал-Европа». «За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС выросли на 60 млн куб и сейчас составляют ориентировочно 300 млн куб», – подчеркнули в НАК.
«Такое резкое увеличение транзита возможно исключительно благодаря надежности и качественной работе украинской ГТС. Ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по также выгодной цене. Это еще раз доказывает: строительство «Газпромом» обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», – сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время