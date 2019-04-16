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Политтехнолог Тарас Березовец, неудачно пошутивший о визите Владимира Зеленского и пожаре в Соборе Парижской Богоматери в Париже, удалил свой пост.  

«Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста», - написал он в Facebook.

При этом Березовец сокрушается, что «фабрика троллей Зеленского спустила на меня всех собак».

Ранее Березовец написал в Twitter, что «Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть».

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмутилась шуткой политолога.

 
ForUm

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