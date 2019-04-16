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Кабинет Министров аккумулирует в 2019 году на восстановление дорог около 55 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

«В Украине почти месяц назад начался сезон дорожных работ. За прошлый год мы отремонтировали и построили 3800 км украинских дорог. Это самый большой показатель за последние 14 лет», – отметил он.

По словам премьера, в этом году правительство аккумулирует на восстановление дорог около 55 млрд грн, из них 14,6 млрд будут направлены на ремонт местных дорог.

«Также продолжаем финансирование важных инфраструктурных проектов - трасс GO Highway, Днипро-Решетиловка, Одесса-Рени, Запорожье-Мариуполь и другие. 2019-й должен стать годом масштабного строительства и ремонта украинских дорог», – подчеркнул он.
ForUm

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