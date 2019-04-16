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Люди на площади молились перед горящим собором - это знак духовного возрождения, христианская Франция просыпается.

Фото: Пожар в Нотр-Дам де Пари / REUTERS

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

«Где-то читал, что Господь, если сердится, то не щадит даже святынь и храмов. Богу нужны сердца людей, а не стены храмов.

Очень обидно и больно, что это все произошло в Париже с легендарным Нотр-Дам-де-Пари. Прошлой осенью мы с прихожанам там были на поклонении перед Терновым венцом.

Но приятно читать, что люди на площади молились перед горящим собором. Это знак духовного возрождения, христианская Франция просыпается. Хотелось бы верить, что это событие французов духовно обновит», - написал протоиерей Николай.

Также священник добавил: «Надеюсь, что Франция отстроит этот Собор. Он правда уже не будет таким, каким был раньше, но и верующие французы уже не будут такими, какими они были раньше».

*Вечером 15 апреля вспыхнул пожар в одной из главных достопримечательностей Франции - соборе Нотр-Дам де Пари. В результате пожара обрушились шпиль и часть крыши собора. Спасатели сообщили, что структуру здания все же удалось сохранить. Также удалось спасти христианские реликвии, хранившиеся в соборе: Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса.
ForUm

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