За минувшие сутки, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты 11 раз обстреляли позиции наших войск:

из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе города Авдеевка;

из минометов калибра 120 мм - дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе населенного пункта Лебединское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи населенного пункта Опытное;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Невельского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.