также в разделеОбщество
Савченко и Рубана освободили из-под стражи в зале суда 58
15 апреля. Картина дня 45
На Киевщине задержали банду, готовившую убийство криминального авторитета 38
НАБУ задержало экстрадированного из Германии экс-нардепа Крючкова 25
Разведка: В ОРДЛО планируют скрыто провести очередную мобилизацию 26
Суд вынес приговор диверсанту, готовившему теракты по Украине 24
В Украине хотят ввести химическую кастрацию педофилов 32
Полиция задержала убийц ювелира Киселева 80
В Украине создали новый БТР с цифровой связью и дронами 83
Отобранный у Порошенко завод станет ремонтной базой ЧФ РФ в Крыму 47
С июля в крупных городах Украины будут строить перехватывающие автостоянки 73
Балух написал письмо из колонии: Главное сейчас — чтобы Украина выстояла 43
СМИ сообщают, что Матиос покинул Украину 2993
К подрыву авто сотрудника спецслужбы причастен налоговик 68
СБУ расследует возможную госизмену Трубы 74
Карпаты засыпало апрельским снегом 34
Мангер продолжит работать главой Херсонского облсовета 33
В Украину идут заморозки и мокрый снег 154

За минувшие сутки, 15 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты 11 раз обстреляли позиции наших войск:

из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе города Авдеевка;

из минометов калибра 120 мм - дважды в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе населенного пункта Лебединское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи населенного пункта Опытное;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Водяное;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Невельского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1399 грн.
8
Теги