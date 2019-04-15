также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий: Президент должен быть рабом и принести себя в жертву 11
Митрополит Антоний рассказал, можно ли православному человеку мечтать 5
Греческий богослов: Из-за своих антиканонических действий Константинопольский Патриархат оказался в изоляции от Поместных Церквей 8
В Киево-Печерской лавре Митрополит Онуфрий возглавил постриг в чтецы студентов КДАиС 6
Черновицкая епархия УПЦ проведет общеепархиальный крестный ход с молитвенным стоянием под ОГА 7
В УПЦ рукоположили сотого архиерея 8
В Харьковской области сгорел храм УПЦ 12
На Ровенщине сторонники ПЦУ штурмом взяли храм УПЦ во время богослужения 22
В Киеве православные отметили десятилетие со дня открытия Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы 11
Вышла новая книга Митрополита Антония «Сияние жизни вечной» 26
На Ровенщине активисты ПЦУ взломали домовой храм УПЦ и вынесли престол и церковную утварь 48
«Ганьба!» и «Слава Украине!»: В Казатине активистки ПЦУ сорвали богослужение в храме УПЦ 27
Община Кафедрального собора УПЦ передала гуманитарную помощь киевлянам с инвалидностью 24
В УПЦ сняли видео на кондак Покаянного канона Андрея Критского 89
Западно-Американская епархия РПЦЗ считает действия Константинополя по Украине антиканоническими и прерывает с ним евхаристическое общение 46
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, как и зачем рассказывать детям о мучениках 27
Создан новый сайт по библейской археологии 22
В Одессе пройдет международная конференция, посвященная афонскому наследию в истории Украины 12

Ночью 13 апреля из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I. 

Фото: Twitter/Andrij Melnyk

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook, передает «Страна».

Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим Грамоту обзору. Эта передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны», - написал Евгений Нищук.

В документе Петр I подтверждает назначение митрополита и описал его права и положение киевской митрополии. В свою очередь посол Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского Патриарха.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1199 грн.
20
Теги