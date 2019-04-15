Ночью 13 апреля из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - грамота Петра I.

Фото: Twitter/Andrij Melnyk

Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на своей странице в Facebook, передает «Страна».

Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

«Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим Грамоту обзору. Эта передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны», - написал Евгений Нищук.

В документе Петр I подтверждает назначение митрополита и описал его права и положение киевской митрополии. В свою очередь посол Андрей Мельник сообщил в Twitter, что в грамоте царь Петр просил митрополита Киевского Иосифа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского Патриарха.