В больнице им. Мечникова в Днипре умер 20-летний парамедик Николай Волков с позывным «Смурфик».

Об этом сообщила основательница батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.

«К сожалению, наш храбрый «Смурфик» только что умер. Он отчаянно боролся за жизнь последние дни. За него переживали и молились тысячи людей », - написала она в Facebook.

По ее словам, этот отчаянный парень с самого начала войны был неравнодушен к судьбе Украины.

«Для вражеских снайперов нет правил, медики и парамедики для них желаемые цели», - добавила Зинкевич.