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Президент США Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более $40 млн пожертвований на проведение своей предвыборной кампании.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на CNN.

«Кампания по переизбранию Дональда Трампа на пост президента (на выборах в 2020 году - ред.) собрала более $30 млн в первом квартале 2019 года..», - говорится в сообщении.

Средний вклад оценивается примерно в $34,26, при этом почти 99% пожертвований составляли $200 или меньше.

Телеканал уточняет, что предвыборный штаб Трампа уже собрал $40,8 млн наличными. Эта сумма превысила бюджеты демократов сенатора от Вермонта Берни Сандерса ($18,2 млн) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис ($12 млн).

«Стратегия Трампа заключается в том, чтобы собрать как можно больше денег и контролировать национальное обсуждение», - сказал Натан Гонзалес, редактор негосударственного сайта, занимающегося политическим анализом – «Inside Elections».

Как известно, президентские выборы в США назначены на ноябрь 2020 года.
ForUm

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