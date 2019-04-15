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14 апреля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом один раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Враг обстреливал украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - дважды в районе населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Невельское; из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Широкино; из станковых противотанковых гранатометов - в окрестностях города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, - вблизи населенного пункта Золотое-4; из противотанковых ракетных комплексов, - вблизи населенного пункта Крымское; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское.

Вследствие обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. 

По данным разведки, 14 апреля четырех оккупантов было уничтожено, трое – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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